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Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги восстановили. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение на данном участке было затруднено из-за незапланированной остановки поезда. ЦППК с МЖД прилагали все усилия для восстановления движения.

Пассажиров призвали быть внимательнее — возможны оперативные корректировки расписания по мере ввода движения поездов в график.

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Савеловское направлениеМЦД-1Москва
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