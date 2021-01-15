Около 1,5 тысячи мутаций коронавируса обнаружили в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 1,5 тысячи мутаций коронавируса было обнаружено в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

Она отметила, что мутация вируса является важной темой, которой уже занимаются специалисты Роспотребнадзора.

— На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысяч мутаций, — уточнила Попова.

По ее словам, нет оснований думать, что циркуляция COVID-19 полностью прекратится. Глава Роспотребнадзора добавила, что инфекция станет сезонной, передает РИА Новости.

Кроме того, Анна Попова рассказала, что мутация — абсолютно естественный процесс. Сведения о мутациях теперь вносят в специальную базу.

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