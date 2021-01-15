Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 1,5 тысячи мутаций коронавируса обнаружили в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 1,5 тысячи мутаций коронавируса обнаружили в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 1,5 тысячи мутаций коронавируса было обнаружено в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

Она отметила, что мутация вируса является важной темой, которой уже занимаются специалисты Роспотребнадзора.

— На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысяч мутаций, — уточнила Попова.

По ее словам, нет оснований думать, что циркуляция COVID-19 полностью прекратится. Глава Роспотребнадзора добавила, что инфекция станет сезонной, передает РИА Новости.

Кроме того, Анна Попова рассказала, что мутация — абсолютно естественный процесс. Сведения о мутациях теперь вносят в специальную базу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова рассказала о сроках завершения пандемии коронавируса

Роспотребнадзормутациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Все мнения
О проекте