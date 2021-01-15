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Попова рассказала о сроках завершения пандемии коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова рассказала о сроках завершения пандемии коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

О дате завершения пандемии коронавируса пока ничего не известно, но есть понимание эпидемического процесса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 15 января, на выступлении на Гайдаровском форуме.

— О завершении пандемии мы пока говорить не можем, потому что это тайна за семью печатями. Хотя, вообще-то, понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что жители России уже приспособились к жизни в условиях пандемии COVID-19. Также Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. По ее словам, снизился суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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