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Попова заявила, что россияне научились жить в условиях пандемии коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Попова заявила, что россияне научились жить в условиях пандемии коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, который был разработан в России, позволяет не вводить локдаун в стране, россияне уже научились жить в условиях пандемии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 15 января.

По ее словам, весной в России не останавливалась работа промышленности, передает РИА Новости.

— У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70 процентов, вся экономика работала на 70 процентов. Мы в этих условиях научились жить, — пояснила Анна Попова во время выступления на Гайдаровском форуме.

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