Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки
За последние 24 часа в столице от коронавируса вылечились 6602 человека. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 729 089.
В столице за минувшие сутки выявлено 5534 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 882 962.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил возможность новой волны коронавируса в России.
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