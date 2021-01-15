Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице от коронавируса вылечились 6602 человека. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 729 089.

В столице за минувшие сутки выявлено 5534 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 882 962.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил возможность новой волны коронавируса в России.

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