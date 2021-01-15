В Москве за сутки выявили 5534 новых случая COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки выявлено 5534 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, общее число зафиксированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 882 962.

Всего в России выявили 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За сутки COVID-19 зафиксировали у 24 715 человек. Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровело 27 636 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сроках завершения пандемии коронавируса.

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