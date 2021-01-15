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Коронавирус выявили у 24 715 человек за сутки в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 24 715 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено 24 715 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопокоронавирус.рф в пятницу, 15 января.

На территории РФ за последние 24 часа зафиксировали 24 715 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в стране скончались 555 человек, выздоровели — 27 636 пациентов.

Коронавирус выявили у 24 715 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

За все время пандемии коронавируса в России выявлен 3 520 531 случай инфекции. Число умерших увеличилось до 64 495. Выздоровело 2 909 680 человек.

Коронавирус выявили у 24 715 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 91,06 миллиона человек.

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