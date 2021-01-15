Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Молодые семьи Подмосковья получили сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» 214 семей из 53 городских округов с начала года получили свидетельства на покупку жилья.

— Размер социальных выплат составил 35 процентов от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании. В этом году общая сумма сертификатов — порядка 348 миллионов рублей, — уточнила министр жилищной политики Инна Федотова.

Как сообщили в ведомстве, финансирование осуществляется за счет трех бюджетов: областного — на 44 процента, муниципального — на 44 процента и федерального — на 12 процентов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты сообщили, что за прошедший год больше всего подорожала недвижимость в новостройках Сочи, пишет Nation news. Второе место по росту цен на жилье у Калининграда. Третью позицию занимает Брянск.

Ранее издание «Взгляд» писало, что заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев прокомментировал новые противопожарные правила, которые будут касаться жильцов многоквартирных домов.

— Я более чем уверен, что по каждому запрету, который сформулирован в постановлении, было то или иное количество случаев, поэтому все эти меры оправданны, — отметил Гордеев.

Эксперт добавил, что безопасность людей в жилых домах всегда должна стоять на первом месте.

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