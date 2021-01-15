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«Такого года еще не было»: глава Роспотребнадзора заявила, что в России нет гриппа
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Такого года еще не было»: глава Роспотребнадзора заявила, что в России нет гриппа

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с гриппом в РФ во время своего выступления на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января. По ее словам, в стране «готовы забыть, что такое грипп».

— Мы привили в Российской Федерации 60 процентов населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января. Такого года еще не было, — цитирует Анну Попову РИА Новости.

Столичный Роспотребнадзор сообщал, что в Москве прививку от сезонного гриппа сделали около 7,5 миллиона человек. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что около 1,5 тысячи мутаций коронавируса обнаружили в России.

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РоспотребнадзоргриппАнна Попова
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