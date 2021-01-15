Адвокат рассказал, кто из близких может претендовать на наследство Грачевского

Фото: Из личного архива Бориса Грачевского

После смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского в Сети сразу начались обсуждения на тему его завещания и наследства. На вопросы о том, кто может претендовать на наследство без завещания, ответил звездный адвокат Сергей Жорин.

— Если Борис Грачевский действительно успел оставить завещание, то наследниками будут являться лица, которые указаны в этом завещании. Однако, кроме тех, кто указан в завещании, на наследство могут претендовать также лица, имеющие право на так называемую обязательную долю. В данном случае это как минимум несовершеннолетние дети Бориса Грачевского, если они не были указаны в завещании, — рассказал Жорин.

В первую очередь речь может идти о дочери Василисе от второй жены Грачевского Анны. Девочке всего восемь лет, так что она автоматически становится наследницей.

— Когда умирает публичный, известный и состоятельный человек, возникает очень бурная история о его незаконнорожденных детях, — цитирует Жорина 5-tv.ru.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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