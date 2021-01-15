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Выставка постеров из лондонского метро открылась в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Выставка постеров из лондонского метро открылась в Москве

Анастасия Колоскова

Культура

В галерее на станции метро «Выставочная» открылась выставка постеров из лондонской подземки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Экспозиция будет открыта до конца января. В нее вошли репродукции работ лучших художников и дизайнеров Англии, которые в разное время украшали популярные маршруты британской столицы.

Организаторы уточняют, что посетить выставку можно только в масках и перчатках.

Также работы можно будет увидеть в Галерее искусства стран Европы и Америки на Волхонке, 14, в разделе «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина», когда двери музея вновь откроются.

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