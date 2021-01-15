Самоспасатели уберегли от гибели на пожарах почти тысячу москвичей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Самоспасатели за два года уберегли от гибели на пожарах в Москве около тысячи человек. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Он уточнил, что 70 процентов погибших на пожарах умирают от отравления продуктами горения.

— Хорошо зарекомендовал себя на практике самоспасатель — благодаря этому средству защиты за два последних года только в Москве спасены жизни почти тысячи человек, —цитирует Денисов РИА Новости.

Компактное средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения эффективно в течение 20–40 минут.

Ранее ведомство сообщило, что число пожаров в России в 2020 году снизилось на семь процентов. Пожаров в Москве на новогодних праздниках в этом году было на 22 процента меньше, чем годом ранее.

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