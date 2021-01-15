Ученые объяснили боли в животе после еды работой тучных клеток

Фото: pixabay.com

Биологи выяснили, что ключевую роль при болях в животе после еды играет работа тканевых агентов воспаления — тучных клеток.

Такой иммунный ответ наблюдался у людей с синдромом раздраженного кишечника после инъекций глютена, пшеницы, сои и молока в кишечник.

Исследователи из Католического университета Левена под руководством Хавьера Агилера-Лизарраги заявили, что боли в кишечнике вызываются снижением толерантности к пищевым агентам, после чего наступает усиленное воспаление.

Как сообщает журнал Nature, такие выводы ученые сделали после экспериментов на мышах.

Читайте также: Психолог назвала последствия работы из кровати во время удаленки