У старшего сына Грачевского оказались долги более чем на миллиард рублей

Фото: СК РФ

Судебные приставы пытаются взыскать с Максима Грачевского, старшего сына Бориса Грачевского, сумму, которая превышает миллиард рублей.

Уточняется, что Максим оказался должен такую сумму после того, как он выступил поручителем по кредиту.

Как сообщает ФАН, все компании, принадлежавшие Максиму, были обанкрочены и ликвидированы. При этом у него остались долги по кредиту, поручителем по которому он выступал в 2009 году. За прошедшие несколько лет накопилась внушительная сумма.

Отмечается, что покойный Борис Грачевский пытался помочь сыну стабилизировать финансовую ситуацию. Для этого он даже заложил свой дом в Одинцовском районе Московской области. Правда, рассчитаться по долгам с такой суммой не удалось даже успешному предпринимателю.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино