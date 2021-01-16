Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Тело мужчины обнаружили в трамвае в центре Москвы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СМИ: Тело мужчины обнаружили в трамвае в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Абельмановская улица Карта всех событий

Тело пожилого мужчины обнаружено в трамвае, который курсировал в центре Москвы. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах.

Как уточнил источник, инцидент произошел 14 января на Абельмановской улице в трамвае маршрута № 43. Умерший лежал на спине, на теле не нашли признаков насильственной смерти.

Личность покойного установлена, вдова опознала его по фотоснимкам с места обнаружения тела. Причина смерти мужчины выясняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Тело мужчины обнаружили в закрытой квартире на юго-востоке Москвы

обнаружено тело мужчиныМоскватрамвай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте