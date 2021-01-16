СМИ: Тело мужчины обнаружили в трамвае в центре Москвы
Россия, Москва, Абельмановская улица Карта всех событий
Тело пожилого мужчины обнаружено в трамвае, который курсировал в центре Москвы. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах.
Как уточнил источник, инцидент произошел 14 января на Абельмановской улице в трамвае маршрута № 43. Умерший лежал на спине, на теле не нашли признаков насильственной смерти.
Личность покойного установлена, вдова опознала его по фотоснимкам с места обнаружения тела. Причина смерти мужчины выясняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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