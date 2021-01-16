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Исследование показало, когда россияне чаще попадаются на уловки кибермошенников
Кадр из фильма «Джейсон Борн»

Исследование показало, когда россияне чаще попадаются на уловки кибермошенников

Татьяна Плотникова

Общество

Россияне чаще попадаются на уловки кибермошенников при фишинговых атаках по понедельникам. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Антифишинг».

Как установили авторы исследования, сотрудники российских компаний к концу рабочий недели становятся более устойчивыми к цифровым атакам. С другой стороны, по понедельникам количество небезопасных действий на 30 процентов превышает показатель пятницы.

Наибольшую бдительность россияне проявляют по средам. Аналитики считают, что именно в этот день «внимание сотрудников находится в оптимальном тонусе: не слишком расслаблено, как после выходных, и не слишком перегружено, как в конце рабочей недели».

Среди представителей различных отраслей экономики наибольшей бдительностью отличаются работники финансовой сферы, тогда как занятые в сфере услуг больше остальных склонны к небезопасным действиям, сообщает ТАСС.

Ранее Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества с архивами социальной сети «Вконтакте».

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