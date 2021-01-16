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Диетолог рассказала, появятся ли мучные черви в рационе россиян
Фото: istockphoto

Диетолог рассказала, появятся ли мучные черви в рационе россиян

Анастасия Колоскова

Общество

Диетолог Елена Соломатина рассказала о времени появления в рационе россиян желтых мучных червей, которых представители Агентства ЕС по безопасности пищевых продуктов предложили употреблять в качестве источника белка.

Так, мучные черви сначала начнут продавать в некоторых государствах, а затем их популярность распространится по миру, считает диетолог. Она заверила, что мучные черви уже поступают на пищевой рынок, но скрыто, в виде порошка для добавок в блюда.

По словам Соломатиной, в России продукт изначально появится также в виде порошка. Только после того как к этому порошку привыкнут, червей станут продавать без обработки. Она подтвердила, что мучные черви являются альтернативным источником белка, который в определенных моментах сложно производить.

Диетолог привела аналогию с креветками и устрицами. К ним в России долгое время было предвзятое отношение. Поэтому привыкание к мучным червям тоже дело времени, считает эксперт.

Соломатина обратила внимание на то, что новый продукт следует употреблять осторожно, так как он может вызывать аллергические реакции, сообщают «Актуальные новости».

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