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В РАН раскрыли способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов РФ
Фото: youtube.com

В РАН раскрыли способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов РФ

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Нарастающая военная активность США, стран НАТО, а также их союзников у границ РФ говорит о том, что они готовятся к войне с Россией. Такое мнение выразил заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Он подчеркнул, что страны НАТО и их союзники превосходят РФ в силах и средствах. Именно поэтому отечественным вооруженным силам, а также ВМФ в случае войны придется решать задачи оборонительного характера.

На данный момент, по словам специалиста, наиболее важным для флота является комплекс задач, который направлен на защиту акватории прилегающих к побережью районов океанов и морей.

— Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство, — цитирует Сивкова «Военно-промышленный курьер».

Он отметил актуальность опыта построения стратегической обороны флота РФ на Балтике во время Первой мировой войны, а также опыт турецкого флота в этот период. Как указал специалист, успех слабейшего флота возможен, если он опирается на мощную систему оборонительных позиций в островных зонах и узкостях.

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