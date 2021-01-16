Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Индии
Масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции началась в Индии в субботу, 16 января.
Премьер-министр страны Нарендра Моди запустил всеиндийскую дал старт программ в ходе видеоконференции.
Он заявил, что в рамках программы «Сделано в Индии» государству в короткий срок удалось разработать две вакцины от COVID-19, работа над другими сейчас ведется.
Пока в стране разрешено применение двух вакцин —местного варианта «оксфордской» вакцины Covieshield и Covaxin индийского производства.
Власти страны не исключают применение еще четырех вакцин, в том числе российской «Спутник V».
Около 3 тысяч прививочных центров открылись в Индии, в том числе более 80 —в столице. Уже к весне власти планируют открыть до 12 тысяч пунктов вакцинации, сообщает РИА Новости.
В рамках первого этапа программ будут вакцинированы около 30 миллионов медиков и людей, помогающих в борьбе с заболеванием. Среди них полицейские и работники экстренных служб. После прививку получат люди старше 50 лет и те, кто имеет сопутствующие заболевания — всего около 270 миллионов человек.
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