ВОЗ: Число летальных исходов от COVID-19 в мире приблизилось к двум миллионам

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончался 1 986 871 человек с таким диагнозом.

Как уточняет ВОЗ, за последние сутки количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло на 15 407. За тот же период зарегистрировано еще 709 865 случаев инфицирования, всего за время пандемии заболел 91 816 091 человек.

Первое место среди отдельных государств по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему остается за США (22 871 330). Затем следуют Индия (10 527 683), Бразилия (8 256 536), Россия (3 520 531), Великобритания (3 260 262), Франция (2 804 780), Италия (2 336 279), Испания (2 211 967), Германия (2 000 958), Колумбия (1 831 980), Аргентина (1 757 429) и Мексика (1 571 901), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

При этом данные Университета Джонса Хопкинса указывают, что число умерших от коронавируса в мире достигло 2 000 905. Всего зафиксировано 93 418 283 случая заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно.

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