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Дженнифер Лопес очередной раз отменила свадьбу с Алексом Родригесом
Фото: www.instagram.com/jlo / Официальный аккаунт Дженнифер Лопес в Instagram

Дженнифер Лопес очередной раз отменила свадьбу с Алексом Родригесом

Никита Абрамов

Звезды

Певица Дженнифер Лопес снова отменила бракосочетание с американским бейсболистом Алексом Родригесом. По ее словам, сейчас не самый подходящий момент для свадьбы.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес планировали устроить пышное торжество, но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось перенести на более поздний срок.

Известно, что бракосочетание откладывалось дважды. Теперь звездная пара не уверена, что у них есть достаточно времени и сил для организации большого праздника.

Певица заявила, что в вопросе свадьбы самое главное – это делать все правильно и без спешки.

Она хочет немного подождать и посмотреть на изменение обстановки в мире за ближайшее время, сообщило Актуальные Новости.

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