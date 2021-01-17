Медики назвали альтернативный способ снижения давления

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Специалисты из Канады предложили способ снижения артериального давления — более эффективный, чем рекомендуемая обычно в таких случаях ходьба.

Доктор Фил Чилибек рассказал об эксперименте, в ходе которого 40 добровольцев, разделенных на две группы, пять дней в неделю в течение 30 минут делали растяжку или занимались ходьбой. Медики контролировали уровень давления участников эксперимент до физической нагрузки и после нее.

Выяснилось, что после растяжки у всех испытуемых артериальное давление снижалось ощутимее, чем у добровольцев, занимавшихся ходьбой. С другой стороны, участники эксперимента из второй группы продемонстрировали лучшие результаты в плане избавления от жировых отложений в районе талии.

Комментируя результаты эксперимента, доктор Чилибек отметил, что растягивание мышц ведет и к растяжению питающих их кровеносных сосудов.

— Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, — пояснил эксперт.

Результатом этих процессов становится снижение артериального давления, сообщает портал EurekAlert.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает бороться с гипертонией.

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