Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медики назвали альтернативный способ снижения давления
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Медики назвали альтернативный способ снижения давления

Татьяна Плотникова

Здоровье

Специалисты из Канады предложили способ снижения артериального давления — более эффективный, чем рекомендуемая обычно в таких случаях ходьба.

Доктор Фил Чилибек рассказал об эксперименте, в ходе которого 40 добровольцев, разделенных на две группы, пять дней в неделю в течение 30 минут делали растяжку или занимались ходьбой. Медики контролировали уровень давления участников эксперимент до физической нагрузки и после нее.

Выяснилось, что после растяжки у всех испытуемых артериальное давление снижалось ощутимее, чем у добровольцев, занимавшихся ходьбой. С другой стороны, участники эксперимента из второй группы продемонстрировали лучшие результаты в плане избавления от жировых отложений в районе талии.

Комментируя результаты эксперимента, доктор Чилибек отметил, что растягивание мышц ведет и к растяжению питающих их кровеносных сосудов.

— Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, — пояснил эксперт.

Результатом этих процессов становится снижение артериального давления, сообщает портал EurekAlert.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает бороться с гипертонией.

Читайте также: Ученые выявили неочевидный симптом сердечных заболеваний

растяжкаартериальное давлениеходьба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте