Более 96,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии коронавируса было проведено свыше 96,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 17 января.

За минувшие сутки в стране сделали 478 тысяч тестирований. Под наблюдением врачей остаются 614 180 человек из-за подозрения на COVID-19.

Ранее доктор Александр Мясников назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома.

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