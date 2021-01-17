Коронавирус выявили у 23 586 человек в России за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 23 586 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 17 января.

На территории России случаи инфекции выявили в 85 регионах. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончался 481 человек, выздоровели 23 440 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

Число выявленных случаев в РФ увеличилось до 3 568 209. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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