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Коронавирус выявили у 23 586 человек в России за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 23 586 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено 23 586 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 17 января.

На территории России случаи инфекции выявили в 85 регионах. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончался 481 человек, выздоровели 23 440 пациентов.

Коронавирус выявили у 23 586 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

Число выявленных случаев в РФ увеличилось до 3 568 209. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.

Коронавирус выявили у 23 586 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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