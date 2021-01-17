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Впервые за зиму в Москве зафиксировали температуру ниже минус 20 градусов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Впервые за зиму в Москве зафиксировали температуру ниже минус 20 градусов

Виктория Родимкина

Город

В столице ночь на 17 января стала самой морозной с начала зимы. Температура воздуха впервые опустилась ниже минус 20 градусов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя московского метеобюро в воскресенье, 17 января.

— К 07:00 температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опустилась до минус 20,3 градуса. Это пока минимум для нынешней зимы, — сказал источник агентства.

Синоптик отметил, что предыдущий рекорд по морозу в столице был зафиксирован 15 января, тогда температура составила минус 18,6 градуса. В метеобюро также сообщили, что самым морозным 17 января стало в 1940 году. Тогда в Москве был установлен рекорд в минус 42,1 градуса.

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