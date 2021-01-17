Три человека с затонувшего российского сухогруза в Турции спасены

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Три члена экипажа российского судна, которое затонуло у берегов Турции, спасены. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в воскресенье, 17 января.

— Три члена экипажа российского сухогруза спасены, — цитирует губернатора Anadolu.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению 15 человек с затонувшего российского сухогруза. Судно пошло ко дну в Черном море у берегов Турции в воскресенье, 17 января. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

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