Три человека с затонувшего российского сухогруза в Турции спасены
Три члена экипажа российского судна, которое затонуло у берегов Турции, спасены. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в воскресенье, 17 января.
— Три члена экипажа российского сухогруза спасены, — цитирует губернатора Anadolu.
Ранее Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению 15 человек с затонувшего российского сухогруза. Судно пошло ко дну в Черном море у берегов Турции в воскресенье, 17 января. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.
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