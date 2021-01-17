Два члена экипажа затонувшего российского судна в Турции погибли

Фото: Telegram-канал Mash

Два члена экипажа российского сухогруза «Арвин», который затонул у берегов Турции, погибли. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в воскресенье, 17 января.

— На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается, — цитирует губернатора Anadolu.

Согласно данным по отслеживанию судов Vesselfinder и Marinetraffic, затонувшее судно ходило под флагом Палау.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее стало известно о том, что российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

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