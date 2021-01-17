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На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились двое россиян
Фото: Remigiusz Józefowicz

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились двое россиян

Никита Абрамов

Происшествия

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин» находились двое россиян, а всего на борту было 12 человек, сообщает Росморречфлот.

— Двое россиян. Всего на борту было 12 человек, шестеро спасены, — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Позднее стало известно, что число погибших членов экипажа возросло до четырех.

Ранее стало известно о том, что российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

Также сообщалось о гибели двух членов экипажа во время крушения судна у берегов Турции.

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