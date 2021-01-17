Спасшийся после крушения сухогруза моряк заявил, что судно накрыло волной

Фото: Telegram-канал «Mash»

Один из спасшихся после крушения сухогруза «Арвин» моряков сообщил о том, что корабль накрыло большой волной. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил посол Украины в Анкаре Андрей Сибига в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, что моряк находится в больничной палате.

— Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек, — рассказал член экипажа.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні 🇹🇷стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Ранее сообщалось, что на борту сухогруза «Арвин», который затонул в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын, находилось 12 человек, двое граждан России и десять граждан Украины. Уточняется, что сухогруз «Арвин» шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

Согласно информации, размещенной на портале «Водный транспорт», оператором сухогруза «Арвин» является украинская компания Tesoro Marine. А владельцем — Arvin Shipping LTD (Белиз). В соответствии с данными портала Vesselfinder, сухогруз был построен в 1975 году и до 1992 года ходил под российским флагом.

Российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

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