Более 683 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в мире за минувшие сутки

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось более чем на 683 тысячи. Всего количество зафиксированных в мире заражений на сегодняшний день составляет 93,19 миллиона человек. Данные были опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.

Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 93 194 922 человека. Количество летальных исходов возросло до 2 014 729.

Почти 60 процентов случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где заразились 406 967 человек. Далее идет Европа, где выявлено 181 073 человека, и Юго-Восточная Азия с 31 862 заболевшими.

Всемирная организация здравоохранения учитывает в своей статистике только официальные данные, которые предоставляют государства, сообщает ТАСС.

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