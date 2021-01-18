Отец отказался от новорожденного сына из-за его имени

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Отец отказался подписывать свидетельство о рождении ребенка из-за его имени, которое вписала туда мать младенца.

Мужчина был неприятно удивлен тем, что мать его сына назвала ребенка в честь своего бывшего возлюбленного. Мальчик получил не только первое, но и второе имя бывшего бойфренда.

Отец отказался подписывать документы до тех пор, пока женщина не согласится поменять имя на то, о котором они ранее договаривались. Также мужчина признался, что рассматривает возможность того, чтобы сдать тест на отцовство, передает издание The Sun.

Кроме того, отец сообщил, что не был уверен, станут ли они с его избранницей хорошими родителями, когда узнал о ее беременности, потому что молодые люди еще даже не были женаты.

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