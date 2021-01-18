Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Отец отказался от новорожденного сына из-за его имени
Фото: pexels.com / Renata Angerami

Отец отказался от новорожденного сына из-за его имени

Юлия Курганова

Общество

Отец отказался подписывать свидетельство о рождении ребенка из-за его имени, которое вписала туда мать младенца.

Мужчина был неприятно удивлен тем, что мать его сына назвала ребенка в честь своего бывшего возлюбленного. Мальчик получил не только первое, но и второе имя бывшего бойфренда.

Отец отказался подписывать документы до тех пор, пока женщина не согласится поменять имя на то, о котором они ранее договаривались. Также мужчина признался, что рассматривает возможность того, чтобы сдать тест на отцовство, передает издание The Sun.

Кроме того, отец сообщил, что не был уверен, станут ли они с его избранницей хорошими родителями, когда узнал о ее беременности, потому что молодые люди еще даже не были женаты.

Читайте также: Жительница Замбии сорвала свадьбу своего мужа с любовницей

имяотецноворожденные
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте