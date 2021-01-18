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Эксперт рассказала, куда выгодно вложить средства в начале 2021 года
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказала, куда выгодно вложить средства в начале 2021 года

Юлия Курганова

Финансы

На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать финансовую грамотность и разбираться в разных рыночных инструментах. Только тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Об этом рассказала финансовый советник Анна Харченко.

Она посоветовала обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность средств на нем может обогнать депозиты более чем в два раза, также можно получить 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

— Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17 процентов, — отметила эксперт.

Также она добавила, что стоит рассмотреть покупку акций, так как российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности является одним из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые компании из США, например, из сектора «зеленых технологий», которых ожидает расцвет при новом лидере государства, отметила Харченко.

Однако она подчеркнула, что многое будет зависеть от ситуации с развитием пандемии коронавируса. Массовая вакцинация населения должна привести к восстановлению экономики, сообщает агентство «Прайм».

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