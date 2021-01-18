Московские врачи вылечили от коронавируса более 743 тысяч человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 4009 пациентов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.

Общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 743 349, отмечается в Telegram-канале оперштаба.

За минувшие сутки в Москве госпитализировано 1042 человека с COVID-19, скончалось 73 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

— Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — напомнили в оперштабе.

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