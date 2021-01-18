Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что последние события в Соединенных Штатах показывают абсолютное игнорирование технологическими гигантами конституции страны.

По словам Сергея Лаврова, люди, которые создали свои технологические империи, даже не хотят знать о правах в своем государстве.

— Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств, — сказал глава МИД России на пресс-конференции, трансляцию которой ведет радио Sputnik.

Он отметил, что ситуация в США вызывает серьезную озабоченность.

Напомним, после январских протестов в Америке многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты главы Белого дома, поскольку верят в то, что его посты могли спровоцировать дальнейшее насилие в стране. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства» считается недопустимым.

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