Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что последние события в Соединенных Штатах показывают абсолютное игнорирование технологическими гигантами конституции страны.
По словам Сергея Лаврова, люди, которые создали свои технологические империи, даже не хотят знать о правах в своем государстве.
— Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств, — сказал глава МИД России на пресс-конференции, трансляцию которой ведет радио Sputnik.
Он отметил, что ситуация в США вызывает серьезную озабоченность.
Напомним, после январских протестов в Америке многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты главы Белого дома, поскольку верят в то, что его посты могли спровоцировать дальнейшее насилие в стране. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства» считается недопустимым.
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