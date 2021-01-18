«Это будет интересно»: Лавров отреагировал на новость об угрозах США мессенджеру Telegram

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал новость о том, что Соединенные Штаты хотят помешать Telegram предоставлять услуги.

— Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно, — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляцию которой вело радио Sputnik.

Министр напомнил, что Америка является участницей конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах. В документах говорится, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, добавил Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск к компании Apple с требованием убрать Telegram из ее магазина приложений App Store. По мнению организации, Telegram «не способен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в центре Вашингтона и распространял сообщения неонацистского и расистского характера».

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