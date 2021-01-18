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«Нимб замерз»: Ксения Собчак поделились зимним снимком сына
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Нимб замерз»: Ксения Собчак поделились зимним снимком сына

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию сына Платона. Мальчик позирует в зимней одежде, водрузив на голову импровизированную шляпу из куска льда.

Еще один кусок ледяной глыбы он держит в руках, а щеки малыша раскраснелись от мороза.

— Мам, а почему так холодно на улице? — подписала знаменитость снимок.

Подписчики телеведущей активно высказались на тему выдавшейся в этом году суровой русской зимы.

«Подмосковье. -30. Утро доброе»; «Приезжайте к нам, у нас на днях будет -45»; «Родину не выбирают»; «У нас в Мордовии -30. Дети сидят по домам»; «У нас в Сибири сейчас тоже морозы, иногда такие, что глаза замерзают», — написали фолловеры.

Не оставили они без внимания и главного героя публикации.

«Красавчик»; «Лапочка»; «Какой сладкий»; «Клон дедушки... такой лапуш»; «Ангел в России зимой) нимб замерз», — отметили поклонники Собчак.

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