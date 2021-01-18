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График ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 19 января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

График ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 19 января

Юлия Ямпольская

Транспорт

Расписание некоторых электропоездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 19 по 22 января и с 28 по 31 января из-за модернизации инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на сайте МЖД.

Уточняется, что работы необходимы для обеспечения безопасности движения электричек во время строительства подземного вестибюля с тоннелем. Кроме того, на станции также ведется строительство двух новых платформ.

Технологические окна назначили преимущественно с использованием ночного времени для того, чтобы сохранить движение в часы пик.

Так, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и число остановок, несколько электропоездов выведут из графика. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

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