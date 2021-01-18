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Кировские врачи спасли ребенка с поражением всех органов после COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кировские врачи спасли ребенка с поражением всех органов после COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Врачи детской областной больницы города Кирова спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Отмечается, что семилетняя девочка поступила в больницу с болями в животе. Ее температура тела достигала 40 градусов. Врачи провели дополнительное обследование. Оно показало развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние характеризуется воспалительными процессами в сердце, легких, почках, мозге, глазах, коже и других органах.

По словам главного врача больницы Натальи Муратовой, у девочки был низкий гемоглобин. Также врачи обнаружили острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Медики взяли мазок и кровь на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что ранее пациентка переболела коронавирусной инфекцией.

— Для нас это был новый вид течения болезни, таких случаев в мире не так много, а в моей практике — впервые, — цитирует Муратову РИА Новости.

Врачам удалось спасти ребенка. В настоящее время девочка находится на стадии восстановления.

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