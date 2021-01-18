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СМИ сообщили о блокировке Капитолия в США из-за внешней угрозы
Фото: pixabay.com/ru

СМИ сообщили о блокировке Капитолия в США из-за внешней угрозы

Кирилл Николаев

В мире

Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в Twitter-аккаунте телеканала NBC News.

Находящимся внутри людям посоветовали спрятаться в укрытии и держаться подальше от окон и дверей.

Позднее выяснилось, что причиной закрытия доступа ко всем зданиям Капитолия стал пожар, который возник рядом с комплексом. Возгорание ликвидировали.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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