Около 100 уголовных дел возбудили из-за беспорядков в Вашингтоне

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Власти США завели 98 уголовных дел в связи с беспорядками в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 15 января, заявил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

По его словам, в настоящее время открыты досье на примерно 300 подозреваемых, сообщает агентство Reuters.

В свою очередь представитель ФБР Стивен Дантуоно рассказал, что задержано свыше 100 человек. Кроме того, определено более 270 подозреваемых.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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