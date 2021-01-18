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Джефф Монсон открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга в Уфе
Фото: «Вечерняя Москва»

Джефф Монсон открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга в Уфе

Кирилл Николаев

Спорт

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Уверен, он тысячи наших детей сделает намного сильнее, — написал Хабиров.

Монсон заявил, что бросит все свои силы для того, чтобы секции джиу-джитсу и грэпплинга были доступны для всех жителей республики.

Ранее Монсон объявил о завершении карьеры из-за серьезной травмы. Он порвал сухожилия во время тренировки.

Монсон является двукратным чемпионом мира в реслинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018-ом спортсмен получил российское гражданство. Он является депутатом Совета депутатов Красногорска и руководит школой боевых искусств в подмосковной Опалихе.

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