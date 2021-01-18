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Густые облака пара заметили жители столицы над Москвой-рекой
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Густые облака пара заметили жители столицы над Москвой-рекой

Анастасия Волоснова

Город

Густые облака пара заметили жители столицы над Москвой-рекой ниже Перервинской плотины. Необычное природное явление можно будет наблюдать до потепления, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Подобный феномен возникает из-за разницы температур, объяснили в пресс-службе. Во время природного явления можно наблюдать густые облака пара, скользящие по воде.

— При резком снижении температуры воздуха речная вода не успевает равномерно охлаждаться: донные слои остаются значительно теплее поверхности, — прокомментировал феномен «Мосводосток».

В ведомстве объяснили, что попадание в Москву-реку воды из Перервинской плотины становится причиной смешивания слоев, из-за чего температура воды на этом участке повышается. Контакт теплой воды с морозным воздухом приводит к испарению.

Подобное природное явление можно будет наблюдать до ближайшего потепления, сообщает ТАСС.

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