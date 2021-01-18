Медведчук заявил, что верит в восстановление отношений Украины и России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Отношения Украины и России восстановятся независимо от сопротивления украинский властей. Такое мнение выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в понедельник, 18 января.

По его словам, на данный момент то, что исповедует власть, утверждая, что общей у стран осталась только граница, не соответствует действительности. Кроме того, миллионы жителей обоих государств так не считают, отметил Медведчук.

Он добавил, что Украину и Россию объединяют общие славянские корни, православная вера, история, родственники, которые живут в этих странах, а также победа в Великой Отечественной войне.

Желание людей и историческая справедливость могут способствовать восстановлению отношений между Украиной и Россией, заключил Медведчук.

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