СМИ: Единственный сын академика Сахарова умер в Москве
В одной из московских больниц умер Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова.
63-летнего мужчину госпитализировали вечером в понедельник, 18 января, в кардиореанимацию. Медики провели ему операцию, которая включала в себя стентирование, но не смогли его спасти.
Через несколько часов после операции сын академика скончался, передает РЕН ТВ.
СПРАВКА «ВМ»
В молодости Дмитрий Сахаров попытался продолжить семейную традицию, поступил на физико-математический факультет МГУ, но вскоре его исключили. Насколько известно, высшего образования он так и не получил. Дмитрий Сахаров имел небольшой бизнес и был далек от науки и политики. Он был женат, имел двоих детей.