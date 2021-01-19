СМИ: Единственный сын академика Сахарова умер в Москве

Дмитрий Сахаров скоропостижно скончался / Фото: youtube.com

В одной из московских больниц умер Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова.

63-летнего мужчину госпитализировали вечером в понедельник, 18 января, в кардиореанимацию. Медики провели ему операцию, которая включала в себя стентирование, но не смогли его спасти.

Через несколько часов после операции сын академика скончался, передает РЕН ТВ.

СПРАВКА «ВМ»

В молодости Дмитрий Сахаров попытался продолжить семейную традицию, поступил на физико-математический факультет МГУ, но вскоре его исключили. Насколько известно, высшего образования он так и не получил. Дмитрий Сахаров имел небольшой бизнес и был далек от науки и политики. Он был женат, имел двоих детей.