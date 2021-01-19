Представители России и США обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН

Фото: kremlin.ru/ООН / Эскиндер Дебебе

Представители России и США обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которое было посвящено сотрудничеству организации и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя процитировал лидера движения за гражданские права чернокожих в США, призвав Америку прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Дипломат постпредства США Родни Хантер во время выступления раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» в Ближневосточном регионе. Он озвучил цитату Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

— «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», - процитировал исторического деятеля Небензя.

Он отметил, что нужно прекратить «бряцание оружием», нельзя продолжать провоцировать гонку вооружений.

Представитель России также напомнил Совбезу о концепции РФ коллективной безопасности в Персидском заливе. Он добавил, что этот диалог может стать «приглашением к миру в противовес приглашению к войне», передает ТАСС.

Читайте также: Генсек ООН раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм»