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Китайские ученые доказали опасность жирной пищи
Фото: pexels.com / ready made

Китайские ученые доказали опасность жирной пищи

Анастасия Колоскова

Наука

Китайские ученые доказали, что жирная пища увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Специалисты проанализировали результаты 19 исследований, в которых приняли участие более 560 тысяч человек. За ними велись наблюдения в среднем около девяти лет, в течение которых у добровольцев выявили 36,7 тысячи случаев серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили отчетливую линейную связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Причем каждые дополнительные 114 граммов жареной еды в неделю увеличивали риск этих заболеваний, пишет iNews.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании и Соединенных Штатов обнаружили, что какао-бобы содержат флавонолы, употребление которых улучшает когнитивные функции головного мозга.

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