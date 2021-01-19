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Банки России в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Банки России в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Виктория Родимкина

Экономика

В России банки на фоне пандемии коронавируса в 2020 года одобрили всего 33,9 процента поданных заявок на розничный кредит. Эта цифра обновила трехлетний минимум, следует из статистики Национального бюро кредитных историй.

Банки отказывают в предоставлении средств клиентам из-за экономической неопределенности. По словам экспертов, в будущем пока не ожидается смягчения этого подхода.

По данным бюро, самый значительный рост отказов был зафиксирован в сфере автокредитования. Банки отклонили 62 процента заявок на ссуды. Лояльнее всего банки оказались к ипотечным заемщикам. В этой сфере были удовлетворены 71,3 процента обращений.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в сегменте ипотечных займов уровень одобрения оказался рекордно высоким за минувшие четыре года. Это связано, уточнил специалист, со снижением ставок из-за введения программ государственной поддержки, передает РБК.

Ранее финансовый консультант объяснила, как обезопасить себя от негативных финансовых последствий при получении кредита, а также предложила способ снизить кредитную нагрузку.

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