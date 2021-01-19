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Умер восьмой близкий человек: Якубович объяснил решение привиться от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Умер восьмой близкий человек: Якубович объяснил решение привиться от COVID-19

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Леонид Якубович сделал прививку от коронавируса, объяснив свое решение тем, что из-за инфекции потерял восемь близких человек. Об этом он сообщил своей коллеге Елене Малышевой.

— Я бы, может быть, сидел бы тихо и ждал результатов. Начал сравнивать вакцины — нашу с китайской или Pfizer. Но умер близкий мне человек, а это уже восьмой, Боря Грачевский. И я решил, что надо, потому что я общаюсь со слишком большим количеством людей, — заявил Якубович, отметив, что он в группе риска по возрасту.

Кроме того, он хочет таким образом обезопасить своих близких.

По словам Елены Малышевой, люди старше 65 лет, больные онкологией и люди с лишним весом должны вакцинироваться в первую очередь.

Российский режиссер Светлана Дружинина вместе с мужем тоже сделали прививку от коронавируса. По ее словам, для нее это важно, поскольку ей 85 лет и она законопослушный человек. Кроме того, Дружинина продолжает снимать фильм про гардемаринов, поэтому для нее важно быть здоровой.

Видео опубликовано на YouTube.

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