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Госдума отменила пленарное заседание 21 января из-за COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума отменила пленарное заседание 21 января из-за COVID-19

Ростислав Зубков

Общество

На этой неделе в четверг, 21 января, не состоится пленарное заседание Госдумы. Об этом говорится в соответствующем постановлении нижней палаты парламента.

— Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 21 января 2021 года, — приводит РИА Новости текст документа.

Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков также пояснял, что из-за коронавирусных ограничений в весеннюю сессию парламентарии планируют проводить не более двух пленарных заседаний в неделю — по вторникам и средам. При этом еще одно заседание могут назначить на четверг, но только в случае крайней необходимости.

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