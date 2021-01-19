Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог рассказал, как преодолеть страх высоты
Фото: «Вечерняя Москва»

Психолог рассказал, как преодолеть страх высоты

Алина Иванова

Здоровье

Клинический психолог Николай Чадаев рассказал о боязни высоты (акрофобии) и о том, как с этим бороться. Своими рекомендациями он поделился в беседе с ФАН.

Основная проблема заключается в инстинкте самосохранения. Причинами могут быть как различные психологические, так и физиологические факторы. Что явилось сигналом к развитию фобии, понять бывает достаточно сложно, уточнил эксперт.

— Конечно, одна из важнейших причин — это стресс, связанный с высотой. Например, когда ребенок или взрослый человек чуть не сорвался с высоты и это происшествие для него явилось источником сильных переживаний. Еще причиной может быть высокая мнительность. То есть пациент в принципе боится практически всего, постоянно предполагая какую-то опасность, в том числе и касаемо высоты, — пояснил Чадаев.

Болезнь лечить необходимо, особенно тем, кто хочет освободиться от своих внутренних ограничений. И в этом помогут грамотные специалисты, пользующиеся разными психологическими методами, пояснил Чадаев.

Читайте также: Как самостоятельно побороть тревожность: советы от столичного психолога

психологмнение экспертовстрахи
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Все мнения
О проекте