Психолог рассказал, как преодолеть страх высоты

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Клинический психолог Николай Чадаев рассказал о боязни высоты (акрофобии) и о том, как с этим бороться. Своими рекомендациями он поделился в беседе с ФАН.

Основная проблема заключается в инстинкте самосохранения. Причинами могут быть как различные психологические, так и физиологические факторы. Что явилось сигналом к развитию фобии, понять бывает достаточно сложно, уточнил эксперт.

— Конечно, одна из важнейших причин — это стресс, связанный с высотой. Например, когда ребенок или взрослый человек чуть не сорвался с высоты и это происшествие для него явилось источником сильных переживаний. Еще причиной может быть высокая мнительность. То есть пациент в принципе боится практически всего, постоянно предполагая какую-то опасность, в том числе и касаемо высоты, — пояснил Чадаев.

Болезнь лечить необходимо, особенно тем, кто хочет освободиться от своих внутренних ограничений. И в этом помогут грамотные специалисты, пользующиеся разными психологическими методами, пояснил Чадаев.

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